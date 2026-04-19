Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія атакувала понад 200 дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

08:37 19.04.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих безпілотників вдалося знищити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 203 російські дрони (Getty Images)

У ніч на 19 квітня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 17:30 18 квітня до ранку 19 квітня росіяни атакували 236 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ, Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Близько 150 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 19 квітня здійснили масовану атаку дронами на Чернігів. Є інформація про постраждалих і пошкоджені будівлі в місті.

Ввечері 18 квітня Харків опинився під ворожим вогнем. Російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста.

А в ніч на 18 квітня Росія атакувала Україну 219 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити 190 ворожих безпілотників.

Водночас ворог атакував важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено 380 тисяч абонентів.

Також російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному житловому будинку в місті Богодухів Харківської області.

Російські війська атакували безпілотниками й житлові райони Запоріжжя. Відомо про постраждалого, виникли пожежі.

Окрім того, росіяни завдали цілеспрямованого удару по портовій інфраструктурі та логістиці в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження та постраджалий.

