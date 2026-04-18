РФ вдарила по порту та логістиці на Одещині: виникла пожежа, є пошкодження
Російські війська вночі 18 квітня завдали цілеспрямованого удару по портовій інфраструктурі та логістиці в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
Внаслідок атаки на порт постраждав водій вантажного автомобіля - чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці.
Також пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси.
На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа. На місцях працюють підрозділи рятувальників.
Фото: наслідки атаки РФ на порт на Одещині (t.me/OleksiiKuleba)
"Росія системно атакує порти, експортну інфраструктуру та цивільну логістику, намагаючись зірвати роботу українського морського коридору, вплинути на економіку та глобальну продовольчу безпеку", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, у ніч на 18 квітня ворог атакував важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено 380 тисяч абонентів.
Також російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному житловому будинку в місті Богодухів Харківської області.
Окрім того, цієї ночі російські війська атакували безпілотниками житлові райони Запоріжжя. Відомо про постраждалого, виникли пожежі.