Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

09:00 18.04.2026 Сб
Скільки ворожих безпілотників вдалося знищити?
Тетяна Степанова
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 190 російських дронів

У ніч на 18 квітня Росія атакувала Україну 219 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували 21 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Бизько 150 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня ворог атакував важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено 380 тисяч абонентів.

Також російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному житловому будинку в місті Богодухів Харківської області.

Цієї ночі російські війська атакували безпілотниками житлові райони Запоріжжя. Відомо про постраждалого, виникли пожежі.

Окрім того, росіяни завдали цілеспрямованого удару по портовій інфраструктурі та логістиці в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження та постраджалий.

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи