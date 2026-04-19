RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия атаковала более 200 дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:37 19.04.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось уничтожить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 203 российских дрона (Getty Images)

В ночь на 19 апреля Россия атаковала Украину 236 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

С 17:30 18 апреля до утра 19 апреля россияне атаковали 236 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ, Донецк ВОТ, Гвардейское ВОТ АР Крым.

Около 150 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 апреля осуществили массированную атаку дронами на Чернигов. Есть информация о пострадавших и поврежденных зданиях в городе.

Вечером 18 апреля Харьков оказался под вражеским огнем. Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города.

А в ночь на 18 апреля Россия атаковала Украину 219 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить 190 вражеских беспилотников.

В то же время враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.

Российские войска атаковали беспилотниками и жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.

Кроме того, россияне нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения и пострадавший.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
