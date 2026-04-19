Россия атаковала более 200 дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 19 апреля Россия атаковала Украину 236 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С 17:30 18 апреля до утра 19 апреля россияне атаковали 236 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ, Донецк ВОТ, Гвардейское ВОТ АР Крым.
Около 150 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 апреля осуществили массированную атаку дронами на Чернигов. Есть информация о пострадавших и поврежденных зданиях в городе.
Вечером 18 апреля Харьков оказался под вражеским огнем. Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города.
А в ночь на 18 апреля Россия атаковала Украину 219 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить 190 вражеских беспилотников.
В то же время враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.
Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.
Российские войска атаковали беспилотниками и жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.
Кроме того, россияне нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения и пострадавший.