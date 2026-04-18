Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: абоненти залишилися без світла

06:48 18.04.2026 Сб
380 тисяч людей без світла. Які міста опинилися у темряві?
aimg Катерина Коваль
Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: абоненти залишилися без світла Фото: атаки на інфраструктуру Чернігівщини вже стали постійними (Getty Images)

У ніч на 18 квітня ворог атакував важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено 380 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram АТ "Чернігівобленерго".

Читайте також: Чернігівська ТЕЦ зупинила роботу після масованого удару

Масштаби відключень

Через пошкодження об’єкта без електропостачання залишилися:

  • міста Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич;

  • Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.

Загальна кількість знеструмлених абонентів – 380 тисяч.

Робота енергетиків

На місці працюють аварійні бригади. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Нагадаємо, Чернігівщина перебуває під постійними російськими обстрілами. Під час так званого "великоднього перемир’я" окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру області, залишивши без світла низку населених пунктів.

14 квітня вранці "Шахед" влучив в адміністративну будівлю в центрі Чернігова, постраждали двоє людей. Увечері того ж дня через пошкодження кабельної лінії без електропостачання опинилися тисячі абонентів міста.

У ніч на 17 квітня росіяни завдали удару по об’єктах АТ "Чернігівобленерго", а вже 18 квітня ворог пошкодив ще один важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі.

Більше по темі:
Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи