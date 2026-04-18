Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: абоненти залишилися без світла
У ніч на 18 квітня ворог атакував важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено 380 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram АТ "Чернігівобленерго".
Масштаби відключень
Через пошкодження об’єкта без електропостачання залишилися:
міста Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич;
Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.
Робота енергетиків
На місці працюють аварійні бригади. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.
Нагадаємо, Чернігівщина перебуває під постійними російськими обстрілами. Під час так званого "великоднього перемир’я" окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру області, залишивши без світла низку населених пунктів.
14 квітня вранці "Шахед" влучив в адміністративну будівлю в центрі Чернігова, постраждали двоє людей. Увечері того ж дня через пошкодження кабельної лінії без електропостачання опинилися тисячі абонентів міста.
У ніч на 17 квітня росіяни завдали удару по об’єктах АТ "Чернігівобленерго", а вже 18 квітня ворог пошкодив ще один важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі.