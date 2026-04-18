Окупанти вдарили дроном по будинку на Харківщині: є поранені

01:47 18.04.2026 Сб
Через удар БпЛА пошкоджено три оселі
aimg Катерина Коваль
Окупанти вдарили дроном по будинку на Харківщині: є поранені Фото: наслідки російської атаки на Богодухів у Харківській області (t.me/synegubov)

Російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному житловому будинку в місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Читайте також: У Дніпрі вдруге пошкоджено Художній музей внаслідок атаки РФ

Наслідки атаки

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей – 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив три житлові будинки та господарчі споруди.

Ліквідація наслідків

На місці події працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 16 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, використавши 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Атака відбувалася у дві хвилі. Силам ППО вдалося знищити або нейтралізувати 667 цілей.

Влучання зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував цю атаку.

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
