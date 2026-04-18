Окупанти вдарили дроном по будинку на Харківщині: є поранені

Російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному житловому будинку в місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки атаки

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей – 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив три житлові будинки та господарчі споруди.

Ліквідація наслідків

На місці події працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів. Інформація про інших постраждалих уточнюється.