Росія атакувала понад 200 дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 19 квітня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

З 17:30 18 квітня до ранку 19 квітня росіяни атакували 236 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ, Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 150 із запущених дронів - "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.