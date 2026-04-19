Россия атаковала более 200 дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 19 апреля Россия атаковала Украину 236 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 17:30 18 апреля до утра 19 апреля россияне атаковали 236 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ, Донецк ВОТ, Гвардейское ВОТ АР Крым.

Около 150 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.