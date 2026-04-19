ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала более 200 дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:37 19.04.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось уничтожить?
aimg Татьяна Степанова
Россия атаковала более 200 дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 203 российских дрона (Getty Images)

В ночь на 19 апреля Россия атаковала Украину 236 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 17:30 18 апреля до утра 19 апреля россияне атаковали 236 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ, Донецк ВОТ, Гвардейское ВОТ АР Крым.

Около 150 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 апреля осуществили массированную атаку дронами на Чернигов. Есть информация о пострадавших и поврежденных зданиях в городе.

Вечером 18 апреля Харьков оказался под вражеским огнем. Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города.

А в ночь на 18 апреля Россия атаковала Украину 219 ударными дронами с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить 190 вражеских беспилотников.

В то же время враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.

Российские войска атаковали беспилотниками и жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.

Кроме того, россияне нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения и пострадавший.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
