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Росія атакувала передмістя Одеси, в мережі пишуть про приліт в "Епіцентр"

15:12 16.08.2026 Нд
2 хв
Під удар потрапило поштове відділення
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала передмістя Одеси, в мережі пишуть про приліт в "Епіцентр" Ілюстративне фото: Росія атакувала передмістя Одеси (ДСНС)
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Російський реактивний дрон вдень 16 серпня атакував поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог цинічно атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси", - повідомив Кіпер.

Внаслідок удару постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про приліт в "Епіцентр" в Одесі та публікують кадри з місця ворожого удару. Однак офіційної інформації наразі немає.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістикою. Постраждали двоє людей, а пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

Зокрема, російські окупанти завдали ударів по книжковому ринку на Почайній. Рятувалькики досі ліквідують пожежі після прильотів.

Також цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. На місцях прильотів виникли пожежі. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 13 отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що гірничо-металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" потрапило під ракетну атаку РФ. Є загиблі та постраждалі, завод частково зупинив роботу.

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