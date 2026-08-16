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РФ нарощує удари, а Україна готує відповідь: "Мадяр" назвав головні виклики у війні

14:17 16.08.2026 Нд
2 хв
Поки РФ посилює удари по Україні, українські безпілотники б'ють по її тилу
aimg Марія Науменко
РФ нарощує удари, а Україна готує відповідь: "Мадяр" назвав головні виклики у війні Фото: командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді (Getty Images)
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Росія продовжує нарощувати ракетні та ударні дрони атаки по Україні. Водночас українські сили посилюють удари по військових об'єктах і логістиці противника в його тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

За словами "Мадяра", війна дедалі більше відчувається не лише на фронті, а й у російському тилу. Українські безпілотники регулярно досягають військових та промислових об'єктів противника.

"Поточні і наступні виклики та складнощі на поверхні", - зазначив Мадяр.

Серед них він назвав нарощування Росією ракетних і комбінованих ударів із застосуванням ударних дронів, а також нову хвилю мобілізації, яку, за його словами, Москва намагається не афішувати.

Окремо командувач СБС звернув увагу на позицію міжнародних партнерів України, зазначивши, що їхні вагання також залишаються одним із викликів.

Водночас українські військові продовжують завдавати противнику ударів у тилу.

Результати роботи СБС

За словами Мадяра, протягом 1-15 серпня силами СБС було ліквідовано понад 5000 російських військових. У середньому це близько 333 втрат противника на добу.

Він також повідомив про удари по російських суднах. За першу половину серпня було уражено 22 плавзасоби, а загальна кількість таких цілей за час операції, за його даними, досягла 228.

Продовжується й робота по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму. Мадяр заявив, що за два тижні було уражено 74 енерговузли, а за 45 діб - 243.

"Нам своє робити - повертати біль ворогу", - підсумував командувач СБС.

Російські війська у липні зазнали одних із найбільших втрат від початку повномасштабної війни.

За даними The New York Post, загальні втрати РФ за місяць склали 42 860 військових убитими та пораненими. Це найвищий показник із січня 2025 року та четвертий за весь час війни.

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РФ нарощує удари, а Україна готує відповідь: "Мадяр" назвав головні виклики у війні
РФ нарощує удари, а Україна готує відповідь: "Мадяр" назвав головні виклики у війні
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