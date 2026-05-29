Росія атакувала одну з найбільших біоенергетичних ТЕС України

Головне:

Росія атакувала біоенергетичну ТЕС в Іванкові на Київщині.

Електростанція зазнала часткових руйнувань.

У проєкт було вкладено 40 млн доларів інвестицій.

Станція забезпечувала понад 400 робочих місць.

ТЕС вважається однією з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи.

Що відомо про атаку

За словами засновника компанії ''Біогазенерго'' Олексія Бутенка, російська атака в ніч проти 29 травня призвела до часткового руйнування електростанції в Іванкові Київської області.

Підприємець повідомив, що станцію побудували у 2016 році. Вона була одним із найбільших біоенергетичних об’єктів у Східній Європі.

''Сьогодні вночі російські агресори атакували та частково зруйнували електростанцію в Іванкові, яку моя компанія ''Біогазенерго'' побудувала у 2016 році'', – написав Бутенко.

У станцію інвестували 40 млн доларів

За словами засновника компанії, у реалізацію проєкту вклали 40 мільйонів доларів інвестицій. Також електростанція забезпечувала понад 400 робочих місць.

Бутенко зазначив, що проєкт реалізовували у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Підприємець наголосив, що для нього це не просто промисловий об’єкт, а ''частина життя'', у створення якої вкладали сили сотні людей.

''Ми відновимо те, що пошкоджено''

Попри руйнування, засновник ''Біогазенерго'' заявив, що атака не змусить команду відмовитися від роботи та розвитку.

''Російські агресори можуть пошкодити наші підприємства. Можуть руйнувати будівлі та інфраструктуру. Але вони не здатні зруйнувати нашу волю'', – підкреслив він.

Бутенко також заявив, що компанія планує відновити пошкоджену електростанцію.

''Ми відновимо те, що пошкоджено. І станемо ще сильнішими'', – додав підприємець.