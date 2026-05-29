На Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (фото)

08:48 29.05.2026 Пт
Чим ворог атакував регіон цієї ночі?
aimg Тетяна Степанова
На Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (фото) Ілюстративне фото: на Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (Getty Images)
Російські окупанти вночі 29 травня атакували дронамии село Машеве у Чернігівській області. Внаслідок пожежі повністю згоріла школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селівестова.

"Сьогодні, 29 травня, вночі ворог завдав удару по селу Машево із застосуванням дронів типу "Герань", - повідомив Селівестов.

У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі.

За наявною інформацією, дані про постраждалих серед населення не надходили.

Фото: на Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (Facebook Олександра Селівестова)

Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські окупанти цілеспрямовано атакували судно, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини. Внаслідок удару постраждали члени екіпажу.

Також росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки та відомо про двох постраждалих.

