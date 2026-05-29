На Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селівестова.

Фото: на Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (Facebook Олександра Селівестова)

За наявною інформацією, дані про постраждалих серед населення не надходили.

У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі.

"Сьогодні, 29 травня, вночі ворог завдав удару по селу Машево із застосуванням дронів типу "Герань", - повідомив Селівестов.

