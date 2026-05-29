На Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (фото)
Російські окупанти вночі 29 травня атакували дронамии село Машеве у Чернігівській області. Внаслідок пожежі повністю згоріла школа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селівестова.
"Сьогодні, 29 травня, вночі ворог завдав удару по селу Машево із застосуванням дронів типу "Герань", - повідомив Селівестов.
У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі.
За наявною інформацією, дані про постраждалих серед населення не надходили.
Фото: на Чернігівщині через атаку РФ повністю згоріла школа (Facebook Олександра Селівестова)
Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.
