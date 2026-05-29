RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Россия атаковала одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины

12:05 29.05.2026 Пт
2 мин
Станция частично разрушена
aimg Анастасия Мацепа
Фото: российская атака повредила биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области (АВЕ)

В ночь на 29 мая российские войска атаковали биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области. В результате удара электростанция подверглась частичным разрушениям.

Главное:

  • Россия атаковала биоэнергетическую ТЭС в Иванкове Киевской области.
  • Электростанция подверглась частичным разрушениям.
  • В проект было вложено 40 млн долларов инвестиций.
  • Станция обеспечивала более 400 рабочих мест.
  • ТЭС считается одной из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы.

Что известно об атаке

По словам основателя компании ''Биогазэнерго'' Алексея Бутенко, российская атака в ночь на 29 мая привела к частичному разрушению электростанции в Иванкове Киевской области.

Предприниматель сообщил, что станцию построили в 2016 году. Она была одним из крупнейших биоэнергетических объектов в Восточной Европе.

''Сегодня ночью российские агрессоры атаковали и частично разрушили электростанцию в Иванкове, которую моя компания ''Биогазэнерго'' построила в 2016 году'', - написал Бутенко.

В станцию инвестировали 40 млн долларов

По словам основателя компании, в реализацию проекта вложили 40 миллионов долларов инвестиций. Также электростанция обеспечивала более 400 рабочих мест.

Бутенко отметил, что проект реализовывали в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития.

Предприниматель отметил, что для него это не просто промышленный объект, а ''часть жизни'', в создание которой вкладывали силы сотни людей.

''Мы восстановим то, что повреждено''

Несмотря на разрушения, основатель ''Биогазэнерго'' заявил, что атака не заставит команду отказаться от работы и развития.

''Российские агрессоры могут повредить наши предприятия. Могут разрушать здания и инфраструктуру. Но они не способны разрушить нашу волю'', - подчеркнул он.

Бутенко также заявил, что компания планирует восстановить поврежденную электростанцию.

''Мы восстановим то, что повреждено. И станем еще сильнее'', - добавил предприниматель.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЭСБизнесАтака дронов