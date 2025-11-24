Росія атакувала Одесу дронами: частина міста залишилася без світла

Атаки на Одесу

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ ще близько 18:40 повідомляли про те, що в районі Одеси помітили російські ударні дрони.

Потім місцеві жителі почули вибухи. У мережі з'явилася інформація про те, що над містом після атаки здійнявся дим.

До слова, російські війська вночі 24 листопада завдали удару дронами по портовій інфраструктурі Одеської області, пошкодивши обладнання та спричинивши пожежу на одному із суден.

Пожежу на неексплуатованому судні ліквідували рятувальники. За даними влади, інформації про загиблих і постраждалих не було.

Також окупанти вночі 23 листопада атакували дронами Одеську область, включно з окремими районами Одеси. Унаслідок ударів виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.

Пожежі були ліквідовані пожежниками, постраждалих і загиблих не було.

До слова, 20 листопада голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив про те, що в Одеській області одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.