Росія атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині
Росіяни у суботу, 4 квітня, двічі атакували інфраструктурні об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Нафтогазу".
У компанії поінформували, що ворог здійснив атаку дронами. Після цього внаслідок обстрілу сталася пожежа, а через деякий час окупанти здійснили повторну атаку.
"Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз. На щастя, без постраждалих. Дякую підрозділам ДСНС за оперативну реакцію", - зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Наразі на місці подій працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки.
Також у компанії додали, що РФ продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Зокрема, лише від початку цього року окупанти вже понад 40 разів атакували об'єкти "Нафтогазу".
Обстріли об'єктів "Нафтогазу"
Нагадаємо, що в ніч на 27 березня росіяни також атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" у Полтавській області. В результаті ударів актив був змушений призупинити роботу.
Також ми писали, що станом на 29 березня це вже був четвертий день поспіль, коли росіяни обстрілювали об'єкти "Нафтогазу". Того дня ворог атакував активи в Сумській області.
Зазначимо, що за словами голови "Нафтогазу України" Сергія Корецького, висловленими на початку березня, атаки РФ на нафтотранспортну інфраструктуру пов'язані з тим, що ворог хоче зірвати постачання не російської нафти до Європи.