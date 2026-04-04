Россия атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине

Россияне в субботу, 4 апреля, дважды атаковали инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Нафтогаза".

В компании проинформировали, что враг совершил атаку дронами. После этого в результате обстрела произошел пожар, а через некоторое время оккупанты совершили повторную атаку.

"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз. К счастью, без пострадавших. Спасибо подразделениям ГСЧС за оперативную реакцию", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на месте событий работают соответствующие службы и ликвидируют последствия.

Также в компании добавили, что РФ продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. В частности, только с начала этого года оккупанты уже более 40 раз атаковали объекты "Нафтогаза".