Россия атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине
Россияне в субботу, 4 апреля, дважды атаковали инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрела произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Нафтогаза".
В компании проинформировали, что враг совершил атаку дронами. После этого в результате обстрела произошел пожар, а через некоторое время оккупанты совершили повторную атаку.
"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз. К счастью, без пострадавших. Спасибо подразделениям ГСЧС за оперативную реакцию", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Сейчас на месте событий работают соответствующие службы и ликвидируют последствия.
Также в компании добавили, что РФ продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. В частности, только с начала этого года оккупанты уже более 40 раз атаковали объекты "Нафтогаза".
Обстрелы объектов "Нафтогаза"
Напомним, что в ночь на 27 марта россияне также атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате ударов актив был вынужден приостановить работу.
Также мы писали, что по состоянию на 29 марта это уже был четвертый день подряд, когда россияне обстреливали объекты "Нафтогаза". В тот день враг атаковал активы в Сумской области.
Отметим, что по словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, высказанным в начале марта, атаки РФ на нефтетранспортную инфраструктуру связаны с тем, что враг хочет сорвать поставки не российской нефти в Европу.