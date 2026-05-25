Россия "атаковала" самолет с министром обороны Британии: GPS отключился на три часа
Самолет британских ВВС с министром обороны Джоном Гили на борту подвергся электронной атаке в четверг, 24 мая, во время возвращения из Эстонии в Великобританию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Что произошло
Самолет Dassault Falcon 900LX летел вблизи российской границы, когда GPS был полностью отключен на весь трехчасовой полет. Смартфоны и ноутбуки пассажиров также потеряли соединение с интернетом. Пилоты перешли на резервную навигационную систему, самолет продолжил полет в штатном режиме.
Пассажиров, среди которых были фотографы и журналист, сообщили что самолет может безопасно продолжать рейс. Маршрут полета был видим на общедоступных сайтах отслеживания авиарейсов - неизвестно, был ли Гили преднамеренной целью.
"Это безрассудное вмешательство России, но RAF хорошо подготовлен к такой деятельности", - заявил оборонный источник.
Не первый инцидент
За несколько дней до этого Министерство обороны Британии сообщило об опасном преследовании британского разведывательного самолета над Черным морем. Российский Су-35 подлетел так близко, что сработали аварийные системы и отключился автопилот.
Другой Су-27 шесть раз прошел в шести метрах от носа британского Rivet Joint. МОБ назвало это самым опасным действием России против британского самолета с 2022 года, когда Россия выпустила ракету над Черным морем.
В конце прошлого года Путин отправил ядерные бомбардировщики к северным границам Британии, длительный полет над Норвежским морем заставил НАТО поднять истребители. В начале года Швеция перехватила два российских Су-35С, которые сопровождали бомбардировщик Ту-22М над Балтийским морем.
Недавно польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20, тот двигался над международными водами без согласованного плана полета.