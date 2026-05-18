Росія атакувала китайське судно в територіальних водах України, - ВМС

08:55 18.05.2026 Пн
3 хв
Це щось нове, кажуть у ВМС
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: Росія атакувала китайське судно в територіальних водах України (Getty Images)

В ніч на 18 травня війська РФ атакували китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука у Facebook.

Читайте також: "Було дуже гучно і страшно": як Дніпро й Одеса пережили важку нічну атаку РФ

За словами Плетенчука, російські окупанти застосували для атаки ударний дрон типу "Шахед".

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахедом" оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі", - зазначив речник ВМС.

Він уточнив, що внаслідок удару ніхто не постраждав.

"Обійшлося без жертв, але це щось нове", - наголосив Плетенчук.

Також він іронічно прокоментував інцидент, додавши: "произошла чудовищная ошибка", товарищи?

Оновлено о 11:40

Як уточнили у Військово-морських силах ЗСУ, Росія вдарила по судну з громадянами Китаю.

Сьогодні вранці ворожий ударний дрон атакував суховантажне судно “KSL DEYANG”, яке перебувало в морі неподалік Одещини.

Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник - із КНР. На борту - екіпаж із громадян Китаю.

"Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", - йдеться у заяві ВМС ЗСУ.

Фото: Росія атакувала судно з громадянами Китаю (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Це був не єдиний інцидент за ранок.

За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, також було влучання ворожих БпЛА у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Панами, які перебували в районі очікування та рухалися Українським коридором до портів Великої Одеси.

Атаки на порти

Російські війська регулярно атакують цивільні кораблі, які працюють у Чорному морі та прямують до українських портів.

Так, зранку 5 травня окупанти завдали дронового удару по порту Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне іноземне судно під прапором Островів Кука.

Ще раніше, під час однієї з нічних атак у Чорному морі, російські ударні безпілотники вдарили по балкеру, який прямував до одного з портів Великої Одеси.

Перед тим загарбники також атакували портову інфраструктуру Одеської області. Тоді під удар потрапило цивільне судно під прапором Ліберії, яке рухалося Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Під час повітряної тривоги дрон влучив у судно, спричинивши пошкодження.

Крім того, раніше російський безпілотник влучив в іноземне судно під час його виходу з порту Чорноморська на Одещині. Тоді постраждали члени екіпажу.

