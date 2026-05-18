Росія атакувала китайське судно в територіальних водах України, - ВМС

Атаки на порти

Російські війська регулярно атакують цивільні кораблі, які працюють у Чорному морі та прямують до українських портів.

Так, зранку 5 травня окупанти завдали дронового удару по порту Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне іноземне судно під прапором Островів Кука.

Ще раніше, під час однієї з нічних атак у Чорному морі, російські ударні безпілотники вдарили по балкеру, який прямував до одного з портів Великої Одеси.

Перед тим загарбники також атакували портову інфраструктуру Одеської області. Тоді під удар потрапило цивільне судно під прапором Ліберії, яке рухалося Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Під час повітряної тривоги дрон влучив у судно, спричинивши пошкодження.

Крім того, раніше російський безпілотник влучив в іноземне судно під час його виходу з порту Чорноморська на Одещині. Тоді постраждали члени екіпажу.