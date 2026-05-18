Росія атакувала китайське судно в територіальних водах України, - ВМС

В ніч на 18 травня війська РФ атакували китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука у Facebook.
За словами Плетенчука, російські окупанти застосували для атаки ударний дрон типу "Шахед".
"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахедом" оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі", - зазначив речник ВМС.
Він уточнив, що внаслідок удару ніхто не постраждав.
"Обійшлося без жертв, але це щось нове", - наголосив Плетенчук.
Також він іронічно прокоментував інцидент, додавши: "произошла чудовищная ошибка", товарищи?
Оновлено о 11:40
Як уточнили у Військово-морських силах ЗСУ, Росія вдарила по судну з громадянами Китаю.
Сьогодні вранці ворожий ударний дрон атакував суховантажне судно “KSL DEYANG”, яке перебувало в морі неподалік Одещини.
Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник - із КНР. На борту - екіпаж із громадян Китаю.
"Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", - йдеться у заяві ВМС ЗСУ.
Фото: Росія атакувала судно з громадянами Китаю (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Це був не єдиний інцидент за ранок.
За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, також було влучання ворожих БпЛА у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Панами, які перебували в районі очікування та рухалися Українським коридором до портів Великої Одеси.
Російські війська регулярно атакують цивільні кораблі, які працюють у Чорному морі та прямують до українських портів.
Так, зранку 5 травня окупанти завдали дронового удару по порту Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне іноземне судно під прапором Островів Кука.
Ще раніше, під час однієї з нічних атак у Чорному морі, російські ударні безпілотники вдарили по балкеру, який прямував до одного з портів Великої Одеси.
Перед тим загарбники також атакували портову інфраструктуру Одеської області. Тоді під удар потрапило цивільне судно під прапором Ліберії, яке рухалося Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.
Під час повітряної тривоги дрон влучив у судно, спричинивши пошкодження.
Крім того, раніше російський безпілотник влучив в іноземне судно під час його виходу з порту Чорноморська на Одещині. Тоді постраждали члени екіпажу.