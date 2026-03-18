Росія атакувала дронами Львів: під ударом Головне управління СБУ в області

23:11 18.03.2026 Ср
Жителів Львова закликають не підходити до уламків БпЛА, оскільки вони можуть здетонувати
aimg Едуард Ткач
Фото: на місці влучання працюють всі профільні служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA/)

Російські окупанти пізно ввечері, 18 березня, атакували дронами Львів. Під ворожий удар потрапило Головне управління СБУ у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів. Попередньо, без постраждалих. На місці влучання працюють всі профільні служби", - йшлося у повідомленні о 22:39.

Приблизно через 20 хвилин Козицький уточнив, що ворожий дрон атакував Головне управління СБУ у Львівській області. На місці атаки є руйнування.

"Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте - може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС", - додав глава ОВА.

Обстріли Львова

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують численні міста України, і періодично атаки відбуваються на Львів.

Наприклад, 11 лютого по всій Україні було оголошено тривогу через зліт МіГ-31К. Пізніше стало відомо, що ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал", після чого у Львові було чутно серію вибухів. Пізніше мер міста Андрій Садовий підтвердив атаку, але повідомив, що сили ППО знешкодили дві ракети.

Також ми писали, що атака дронів на Львів сталася вранці 15 січня. Зокрема, удар одного з безпілотників стався в центрі міста. Згодом мер Садовий уточнив, що ворожий дрон впав біля пам'ятника Бандері.

Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
