Россия атаковала дронами Львов: под ударом Главное управление СБУ в области

23:11 18.03.2026 Ср
2 мин
Жителей Львова призывают не подходить к обломкам БпЛА, поскольку они могут сдетонировать
aimg Эдуард Ткач
Российские оккупанты поздно вечером, 18 марта, атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов. Предварительно, без пострадавших. На месте попадания работают все профильные службы", - говорилось в сообщении в 22:39.

Примерно через 20 минут Козицкий уточнил, что вражеский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. На месте атаки есть разрушения.

"Также во Львове обнаруживают обломки БпЛА. Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите - может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Львова

Напомним, что россияне ежедневно атакуют многочисленные города Украины, и периодически атаки происходят на Львов.

Например, 11 февраля по всей Украине была объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К. Позже стало известно, что враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал", после чего во Львове была слышна серия взрывов. Позже мэр города Андрей Садовый подтвердил атаку, но сообщил, что силы ПВО обезвредили две ракеты.

Также мы писали, что атака дронов на Львов произошла утром 15 января. В частности, удар одного из беспилотников произошел в центре города. Впоследствии мэр Садовый уточнил, что вражеский дрон упал возле памятника Бандере.

Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
