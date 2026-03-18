Россия атаковала дронами Львов: под ударом Главное управление СБУ в области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов. Предварительно, без пострадавших. На месте попадания работают все профильные службы", - говорилось в сообщении в 22:39.

Примерно через 20 минут Козицкий уточнил, что вражеский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. На месте атаки есть разрушения.

"Также во Львове обнаруживают обломки БпЛА. Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите - может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", - добавил глава ОВА.