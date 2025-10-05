Росія атакує Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95

Україна під масованим обстрілом Росії

В ніч на 5 жовтня російські військові запустили в напрямку України дрони і крилаті ракети типу "Калібр" і Х-101 зі стратегічної авіації.

З вечора 4 жовтня ворог запустив по Україні десятки ударних безпілотників.

За кілька годин країна була атакована ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.

Також РФ випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

