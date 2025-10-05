UA

Росія атакує Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95

Фото: Україна під ракетною атакою Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група крилатих ракет через Чернігівщину у напрямку Ніжина", - написали військові о 05:45.

Оновлено 05:52

Групи крилатих ракет рухаються:

  • повз Прилуки у напрямку Київської області;
  • з Херсонської на Миколаївську область.

О 05:57 декілька груп ракет рухалися вбік Золотоноші (Черкащина).

Також фіксується входження нових груп ракет через Охтирку в напрямку Полтавщини.

За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України близько 20 ракет. Постійно заходять нові.

Оновлено 06:03

Крилаті ракети біля Золотоноші/Канева, курс західний.

Станом на 06:06 крилаті ракети рухалися

  • декілька груп на Полтавщині повз Гадяч;
  • на Чернігівщині в районі Прилук;
  • через південь Київщини у напрямку Вінниччини.

Станом на 06:20 ракети рухалися:

  • з Вінниччини в напрямку Старокостянтинова;
  • нові групи крилатих ракет через Чернігівщину;
  • повз Ніжин.

Україна під масованим обстрілом Росії

В ніч на 5 жовтня російські військові запустили в напрямку України дрони і крилаті ракети типу "Калібр" і Х-101 зі стратегічної авіації.

З вечора 4 жовтня ворог запустив по Україні десятки ударних безпілотників.

За кілька годин країна була атакована ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.

Також РФ випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Детально про наслідки масштабного комбінованого удару, читайте в матеріалі "КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні".

