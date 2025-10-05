Россия атакует Украину крылатыми ракетами с самолетов Ту-95

Армия РФ атакует Украину крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа крылатых ракет через Черниговскую область в направлении Нежина", - написали военные в 05:45.
Группы крылатых ракет движутся:
В 05:57 несколько групп ракет двигались в сторону Золотоноши (Черкасская область).
Также фиксируется вхождение новых групп ракет через Ахтырку в направлении Полтавской области.
По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины около 20 ракет. Постоянно заходят новые.
Крылатые ракеты вблизи Золотоноши/Канева, курс западный.
По состоянию на 06:06 крылатые ракеты двигались
По состоянию на 06:20 ракеты двигались:
В 06:25 ракеты фиксировались:
В ночь на 5 октября российские военные запустили в направлении Украины дроны и крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101 из стратегической авиации.
С вечера 4 октября враг запустил по Украине десятки ударных беспилотников.
За несколько часов страна была атакована ракетами типа "Калибр" с Черного моря.
Также РФ выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Подробно о последствиях масштабного комбинированного удара, читайте в материале "КАБы, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе РФ по Украине".