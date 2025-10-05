RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия атакует Украину крылатыми ракетами с самолетов Ту-95

Фото: Украина под ракетной атакой России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ атакует Украину крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа крылатых ракет через Черниговскую область в направлении Нежина", - написали военные в 05:45.

Обновлено 05:52

Группы крылатых ракет движутся:

  • мимо Прилук в направлении Киевской области;
  • из Херсонской на Николаевскую область.

В 05:57 несколько групп ракет двигались в сторону Золотоноши (Черкасская область).

Также фиксируется вхождение новых групп ракет через Ахтырку в направлении Полтавской области.

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины около 20 ракет. Постоянно заходят новые.

Обновлено 06:03

Крылатые ракеты вблизи Золотоноши/Канева, курс западный.

По состоянию на 06:06 крылатые ракеты двигались

  • несколько групп в Полтавской области мимо Гадяча;
  • в Черниговской области в районе Прилук;
  • через юг Киевской области в направлении Винницкой области.

По состоянию на 06:20 ракеты двигались:

  • из Винницкой области в направлении Староконстантинова;
  • новые группы крылатых ракет через Черниговскую область;
  • через Нежин.

В 06:25 ракеты фиксировались:

  • в Винницкой области в районе Калиновки, Литина, Погребища;
  • в Хмельницкой области мимо Летичева, Деражни.

Украина под массированным обстрелом России

В ночь на 5 октября российские военные запустили в направлении Украины дроны и крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101 из стратегической авиации.

С вечера 4 октября враг запустил по Украине десятки ударных беспилотников.

За несколько часов страна была атакована ракетами типа "Калибр" с Черного моря.

Также РФ выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Подробно о последствиях масштабного комбинированного удара, читайте в материале "КАБы, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе РФ по Украине".

Война в УкраинеРакетная атака