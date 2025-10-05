Россия атакует Украину крылатыми ракетами с самолетов Ту-95

Украина под массированным обстрелом России

В ночь на 5 октября российские военные запустили в направлении Украины дроны и крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101 из стратегической авиации.

С вечера 4 октября враг запустил по Украине десятки ударных беспилотников.

За несколько часов страна была атакована ракетами типа "Калибр" с Черного моря.

Также РФ выпустила ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

