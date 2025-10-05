Відбулися ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС
Російська стратегічна авіація, ймовірно, запустила крилаті ракети в напрямку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельса!", - йдеться в повідомленні о 04:25.
Зараз (04:42) повітряну тривогу оголошено на всій території України.
Ту-95 (код НАТО Bear, "Ведмідь") - радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-ті роки.
Літак створено як відповідь на американський стратегічний бомбардувальник Convair B-36 "Peacemaker".
Ту-95 став одним із символів "Холодної війни" і спочатку проєктувався для ураження важливих стратегічних цілей у глибині ворожої території за будь-якої погоди і в будь-який час доби.
В барабанній установці розміщується шість крилатих ракет Х-55 або Х-555.
У модернізованій версії Ту-95МСМ бойові можливості були значно поліпшені - на підкрилових пілонах з'явилася можливість підвішувати ще вісім ракет Х-101.
Таким чином, сумарно Ту-95МС здатний запускати до 18 ракет за один раз.
Нічна атака РФ 5 жовтня
У ніч на неділю, 5 жовтня, армія Росії масовано атакує Україну ударними дронами "Шахед" і крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря.
Напередодні ввечері агресор запустив по Україні понад 100 безпілотників.
О 3:40 ночі відбулися пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
У Запоріжжі внаслідок ударів "Шахедами" та КАБами пошкоджено житлові будинки та підприємство, спостерігаються перебої зі світлом і водою, є поранені та одна людина загинула.