КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні

Росіяни у ніч на неділю, 5 жовтня, знову вчиняють комбінований удар по Україні. У деяких містах лунали потужні вибухи і, нажаль, є інформація про наслідки.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар.

Головне:

росіяни вночі атакували "Шахедами" і КАБами, ближче до ранку залетіли "Калібри", а після ракети зі стратегічної авіації РФ;

під ударами були щонайменше Київ, Одеса, Запоріжжя та Львів;

більшість дронів летять на захід України.

Чим били росіяни

Дрони

За даними Повітряних сил, ворог почав запускати дрони по Україні приблизно о 21:20 вечора суботи, 4 жовтня. Згодом їх кількість кількість збільшувалася і потім була інформація вже про цілі групи безпілотників.

Станом на 04:50 ворожі дрони досі фіксуються. Вибухи через дронову атаку було чути щонайменше у Львові, Києві, Одесі, Запоріжжі та Хмельницькій області.

У Повітряних силах ЗСУ інформували, що станом на 04:02 у повітряному просторі України були десятки безпілотників. І більшість з них рухалися саме в напрямку західних областей.

КАБи

Під ударом КАБів цієї ночі було місто Запоріжжя. Це відбулося приблизно після 2-ї години ночі, коли місто паралельно атакували ще й дрони. За словами глави ОВА Івана Федорова, ворог завдав щонайменше 10 ударів по місту.

Крилаті ракети

Вночі моніторингові канали написали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Окрім того, ворог вивів у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр".

Згодом Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що у небі перебуває кілька бортів Ту-95, а також російські окупанти здійснили пуски "Калібрів". Наразі ракети кораблів вже у повітряному просторі України та летять на захід, щодо ракет з Ту-95 - вони, судячи з усього, теж з'являться. Принаймі імовірні пуски були зафіксовані.

Перші наслідки масованої атаки

Станом на 5 ранку відомо про наслідки атаки по Запоріжжю.

Запоріжжя. По місту завдано комбінований удар. Ворог влучив у будинки, сталися пожежі, зафіксовано загоряння на території місцевого підприємства. В місті наразі перебої з водою і світлом. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 6 осіб, одна людина загинула.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.