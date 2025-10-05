КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні
Росіяни у ніч на неділю, 5 жовтня, знову вчиняють комбінований удар по Україні. У деяких містах лунали потужні вибухи і, нажаль, є інформація про наслідки.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар.
Головне:
- росіяни вночі атакували "Шахедами" і КАБами, ближче до ранку залетіли "Калібри", а після ракети зі стратегічної авіації РФ;
- під ударами були щонайменше Київ, Одеса, Запоріжжя та Львів;
- більшість дронів летять на захід України.
Чим били росіяни
Дрони
За даними Повітряних сил, ворог почав запускати дрони по Україні приблизно о 21:20 вечора суботи, 4 жовтня. Згодом їх кількість кількість збільшувалася і потім була інформація вже про цілі групи безпілотників.
Станом на 04:50 ворожі дрони досі фіксуються. Вибухи через дронову атаку було чути щонайменше у Львові, Києві, Одесі, Запоріжжі та Хмельницькій області.
У Повітряних силах ЗСУ інформували, що станом на 04:02 у повітряному просторі України були десятки безпілотників. І більшість з них рухалися саме в напрямку західних областей.
КАБи
Під ударом КАБів цієї ночі було місто Запоріжжя. Це відбулося приблизно після 2-ї години ночі, коли місто паралельно атакували ще й дрони. За словами глави ОВА Івана Федорова, ворог завдав щонайменше 10 ударів по місту.
Крилаті ракети
Вночі моніторингові канали написали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Окрім того, ворог вивів у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр".
Згодом Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що у небі перебуває кілька бортів Ту-95, а також російські окупанти здійснили пуски "Калібрів". Наразі ракети кораблів вже у повітряному просторі України та летять на захід, щодо ракет з Ту-95 - вони, судячи з усього, теж з'являться. Принаймі імовірні пуски були зафіксовані.
Перші наслідки масованої атаки
Станом на 5 ранку відомо про наслідки атаки по Запоріжжю.
Запоріжжя. По місту завдано комбінований удар. Ворог влучив у будинки, сталися пожежі, зафіксовано загоряння на території місцевого підприємства. В місті наразі перебої з водою і світлом. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 6 осіб, одна людина загинула.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.
Обстріли України
Нагадаємо, що в останній місяць Росія все частіше почала атакувати Україну дронами і ракетами. В основному метою ворога є енергетична інфраструктура нашої країни.
Наприклад, в ніч на 3 жовтня ворог випустив по Україні 381 дрон і 35 ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити або подати 320 повітряних цілей, а саме - 303 дрони і 17 ракет.
Основним напрямком удару були об'єкти критичної інфраструктури енергетичного сектора в Харківській та Полтавській областях. Зокрема, в результаті атаки ряд газовидобувних об'єктів на Полтавщині зупинили свою роботу.
Крім того, тієї ночі постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.