Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів
У повітряний простір України зайшла група крилатих ракет, випущених стратегічною авіацією РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ракети зайшли у Сумську область і рухаються повз місто Охтирка курсом на Полтавську область, зокрема місто Лубни.
Оновлено 05:42
Крилаті ракети рухаються у Полтавській області, курсом на Пирятин та Лубни.
Оновлено 05:53
Крилаті ракети рухалися:
- на Чернігівщині курсом на південь;
- на Черкащині, курсом на Канів;
- на Прилуки Чернігівської області.
- на Харківщині, курсом на південь.
Оновлено 06:00
Ворожі ракети рухалися:
- курсом на Полтавщину, на Пирятин;
- на півдні Київщини, курсом на захід;
- на півдні Дніпропетровщини, курсом на південь, зокрема на Дніпро.
Станом на 05:47 карта повітряних тривог України виглядала так:
Нічна атака Росії
В ніч на 20 вересня армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.
Центральними по ударах дронами "Шахед" були Дніпро і Павлоград. Протягом ночі у цих містах неодноразово лунали потужні вибухи. Також дрони атакували Миколаїв.
Близько 05:00 у Миколаєві та Павлограді було чути потужні вибухи через удари балістикою.
Близько 04:30 безпілотники також рухалися на Київ та Київську область. У регіоні оголошено загрозу уражень балістикою.