Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 05:47 карта повітряних тривог України виглядала так:

Крилаті ракети рухаються у Полтавській області, курсом на Пирятин та Лубни.

Ракети зайшли у Сумську область і рухаються повз місто Охтирка курсом на Полтавську область, зокрема місто Лубни.

Нічна атака Росії

В ніч на 20 вересня армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Центральними по ударах дронами "Шахед" були Дніпро і Павлоград. Протягом ночі у цих містах неодноразово лунали потужні вибухи. Також дрони атакували Миколаїв.

Близько 05:00 у Миколаєві та Павлограді було чути потужні вибухи через удари балістикою.

Близько 04:30 безпілотники також рухалися на Київ та Київську область. У регіоні оголошено загрозу уражень балістикою.