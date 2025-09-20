ua en ru
Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Україна, Субота 20 вересня 2025 05:41
UA EN RU
Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів Фото: росіяни атакують Україну крилатими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У повітряний простір України зайшла група крилатих ракет, випущених стратегічною авіацією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ракети зайшли у Сумську область і рухаються повз місто Охтирка курсом на Полтавську область, зокрема місто Лубни.

Оновлено 05:42

Крилаті ракети рухаються у Полтавській області, курсом на Пирятин та Лубни.

Оновлено 05:53

Крилаті ракети рухалися:

  • на Чернігівщині курсом на південь;
  • на Черкащині, курсом на Канів;
  • на Прилуки Чернігівської області.
  • на Харківщині, курсом на південь.

Оновлено 06:00

Ворожі ракети рухалися:

  • курсом на Полтавщину, на Пирятин;
  • на півдні Київщини, курсом на захід;
  • на півдні Дніпропетровщини, курсом на південь, зокрема на Дніпро.

Станом на 05:47 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Нічна атака Росії

В ніч на 20 вересня армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Центральними по ударах дронами "Шахед" були Дніпро і Павлоград. Протягом ночі у цих містах неодноразово лунали потужні вибухи. Також дрони атакували Миколаїв.

Близько 05:00 у Миколаєві та Павлограді було чути потужні вибухи через удари балістикою.

Близько 04:30 безпілотники також рухалися на Київ та Київську область. У регіоні оголошено загрозу уражень балістикою.

