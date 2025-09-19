ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 23:14
UA EN RU
Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів Фото: російський агресор знову атакує нашу країну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

За даними військових, станом на 22:56 ворожі безпілотники рухалися:

  • у Харківській області, курсом на захід;
  • на сході Чернігівської області, курсом на південь;
  • у Сумській області, курсом на південно-західний напрямок;
  • у Дніпропетровській області, курсом на захід;
  • велика група по всій Полтавській області, курсом на південний-захід;
  • у Черкаській області, в напрямку Черкас.

О 23:08 ворожі дрони фіксувалися над Черкасами, Полтавою і Кременчуком.

За даними моніторингових каналів, наразі у повітряному просторі України перебувають близько 65 ворожих "Шахедів".

О 23:31 російські дрони рухалися у напрямку Звенигородського р-н Черкаської області.

У Повітряних силах зазначили, що наразі основна частина ударних БпЛА на Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині. Жителям радять не ігнорувати тривоги і перебувати в безпечних місцях.

О 23:44 було зафіксовано рух "Шахедів" у напрямку Бориспільського району Київської області.

О 23:49 військові повідомили про рух БпЛА поблизу Сум.

О 23:51 ворожі дрони виявлено на півночі Чернігівщини, рухалися курсом на південь.

Станом на 23:30 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну масовано атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Обстріли Росії

Вдень 19 вересня, російські загарбники обстріляли дронами цивільний автомобіль у місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинуло подружжя.

Ввечері у п'ятницю у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.

За даними моніторингових каналів, агресор вдарив ракетами по району міста Ржищів та Бучанському району, також було гучно на межі Чернігівської та Київської областей.

Тим часом винищувачі МіГ-31К російських терористів порушили кордон Естонії.

Ще два російські винищувачі пролетіли над польською нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто