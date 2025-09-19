Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:30 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:51 ворожі дрони виявлено на півночі Чернігівщини, рухалися курсом на південь.

О 23:44 було зафіксовано рух "Шахедів" у напрямку Бориспільського району Київської області.

У Повітряних силах зазначили, що наразі основна частина ударних БпЛА на Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині. Жителям радять не ігнорувати тривоги і перебувати в безпечних місцях.

За даними моніторингових каналів, наразі у повітряному просторі України перебувають близько 65 ворожих "Шахедів".

О 23:08 ворожі дрони фіксувалися над Черкасами, Полтавою і Кременчуком.

За даними військових, станом на 22:56 ворожі безпілотники рухалися:

Обстріли Росії

Вдень 19 вересня, російські загарбники обстріляли дронами цивільний автомобіль у місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинуло подружжя.

Ввечері у п'ятницю у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.

За даними моніторингових каналів, агресор вдарив ракетами по району міста Ржищів та Бучанському району, також було гучно на межі Чернігівської та Київської областей.

Тим часом винищувачі МіГ-31К російських терористів порушили кордон Естонії.

Ще два російські винищувачі пролетіли над польською нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.