Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов
Фото: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами (Getty Images)
В воздушное пространство Украины зашла группа крылатых ракет, выпущенных стратегичской авиацией РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ракеты зашли в Сумскую область и движутся мимо города Ахтырка курсом на Полтавскую область, в частности город Лубны.
Обновлено 05:42
Крылатые ракеты движутся в Полтавской области, курсом на Пирятин и Лубны.
Обновлено 05:53
Крылатые ракеты двигались:
- в Черниговской области курсом на юг;
- в Черкасской области курсом на Канев;
- на Прилуки Черниговской области.
- в Харьковской области, курсом на юг.
Обновлено в 06:00
Вражеские ракеты двигались:
- курсом на Полтавскую область, на Пирятин;
- на юге Киевской области, курсом на запад;
- на юге Днепропетровской области, курсом на юг, в частности на Днепр.
Обновлено 06:05
Российские крылатые ракеты двигались:
- на Васильковку в Днепропетровской области;
- на севере Винницкой области, курсом на запад;
- на севере Запорожской области, курсом на Запорожье. Жителям Запорожья советуют пройти в укрытие.
По состоянию на 05:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так: