Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Ракеты зашли в Сумскую область и движутся мимо города Ахтырка курсом на Полтавскую область, в частности город Лубны.

Обновлено 05:42

Крылатые ракеты движутся в Полтавской области, курсом на Пирятин и Лубны.

Обновлено 05:53

Крылатые ракеты двигались:

в Черниговской области курсом на юг;

в Черкасской области курсом на Канев;

на Прилуки Черниговской области.

в Харьковской области, курсом на юг.

Обновлено в 06:00

Вражеские ракеты двигались:

курсом на Полтавскую область, на Пирятин;

на юге Киевской области, курсом на запад;

на юге Днепропетровской области, курсом на юг, в частности на Днепр.

Обновлено 06:05

Российские крылатые ракеты двигались:

на Васильковку в Днепропетровской области;

на севере Винницкой области, курсом на запад;

на севере Запорожской области, курсом на Запорожье. Жителям Запорожья советуют пройти в укрытие.

