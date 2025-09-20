ua en ru
Политика
Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Украина, Суббота 20 сентября 2025 05:41
Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов Фото: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воздушное пространство Украины зашла группа крылатых ракет, выпущенных стратегичской авиацией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ракеты зашли в Сумскую область и движутся мимо города Ахтырка курсом на Полтавскую область, в частности город Лубны.

Обновлено 05:42

Крылатые ракеты движутся в Полтавской области, курсом на Пирятин и Лубны.

Обновлено 05:53

Крылатые ракеты двигались:

  • в Черниговской области курсом на юг;
  • в Черкасской области курсом на Канев;
  • на Прилуки Черниговской области.
  • в Харьковской области, курсом на юг.

Обновлено в 06:00

Вражеские ракеты двигались:

  • курсом на Полтавскую область, на Пирятин;
  • на юге Киевской области, курсом на запад;
  • на юге Днепропетровской области, курсом на юг, в частности на Днепр.

Обновлено 06:05

Российские крылатые ракеты двигались:

  • на Васильковку в Днепропетровской области;
  • на севере Винницкой области, курсом на запад;
  • на севере Запорожской области, курсом на Запорожье. Жителям Запорожья советуют пройти в укрытие.

По состоянию на 05:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
