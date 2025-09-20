ua en ru
Павлоград та Миколаїв після дронів атакує балістика: у містах повторні вибухи

Миколаїв, Павлоград, Субота 20 вересня 2025 04:47
UA EN RU
Павлоград та Миколаїв після дронів атакує балістика: у містах повторні вибухи Фото: росіяни атакують балістикою обласні центри України (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи обстріляли балістичними ракетами Миколаїв і Павлоград. У містах пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

О 04:34 військові повідомили про рух швидкісних цілей на Павлоград.

О 04:39 відбувся повторний пуск швидкісних цілей на Павлоград. Також ракети летіли в напрямку Миколаєва.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у цих містах.

Оновлено 04:49

Повітряні сили повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на Миколаїв.

Комбінована масована атака Росії

В ніч на суботу, 20 вересня, російський агресор масовано атакує Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Зокрема, центрами ударів "Шахедів" є Дніпро і Павлоград. У містах неодноразово лунали вибухи.

Також через атаку ударних безпілотників було чути вибухи у Миколаєві.

Близько 04:33 в Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Тим часом за даними моніторингових пабліків, група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, запустила крилаті ракети в напрямку України.

