Росіяни в ніч на 20 вересня масовано атакують Україну дронами. Наразі у Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 03:36.

Приблизно за 20 хвилин до цього звуки вибухів було чути у Павлограді.

Водночас військові інформують, що у Дніпропетровській області зафіксовано ворожі дрони. Зокрема, о 03:40 дрони летять на місто Дніпро.

Офіційних коментарів щодо можливих наслідків атаки поки не було.

Оновлено о 03:54

У Дніпрі знову пролунала серія вибухів. Водночас у Повітряних силах продовжують інформувати про дрони в напрямку Дніпра і Павлограда.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.