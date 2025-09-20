ua en ru
У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи

Субота 20 вересня 2025 03:46
У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи Фото: в напрямку Дніпра було зафіксовано дрони (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 20 вересня масовано атакують Україну дронами. Наразі у Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 03:36.

Приблизно за 20 хвилин до цього звуки вибухів було чути у Павлограді.

Водночас військові інформують, що у Дніпропетровській області зафіксовано ворожі дрони. Зокрема, о 03:40 дрони летять на місто Дніпро.

Офіційних коментарів щодо можливих наслідків атаки поки не було.

Оновлено о 03:54

У Дніпрі знову пролунала серія вибухів. Водночас у Повітряних силах продовжують інформувати про дрони в напрямку Дніпра і Павлограда.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Обстріл Дніпропетровської області

Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують населені пункти Дніпропетровської області. Для цього ворог застосовує дрони та ракети.

Наприклад, в ніч на 19 вересня ворог масово атакував Павлоград дронами. В результаті атаки в місті виникло кілька пожеж.

