У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Київ, Субота 20 вересня 2025 04:33
UA EN RU
Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові пабліки повідомляють про обстріл балістичними ракетами Дніпра і Павлограда.

Станом на 04:30 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Масована нічна атака Росії

В ніч на 20 вересня російські військові масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Зокрема, у Миколаєві було чути вибухи через атаку на місто дронів.

Також через удари "Шахедами" лунали вибухи у Дніпрі та Павлограді.

Додамо, що ввечері 19 вересня у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.

