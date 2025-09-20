У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (Getty Images)

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.