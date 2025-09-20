У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові пабліки повідомляють про обстріл балістичними ракетами Дніпра і Павлограда.
Станом на 04:30 карта повітряних тривог України виглядала так:
Масована нічна атака Росії
В ніч на 20 вересня російські військові масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Зокрема, у Миколаєві було чути вибухи через атаку на місто дронів.
Також через удари "Шахедами" лунали вибухи у Дніпрі та Павлограді.
Додамо, що ввечері 19 вересня у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.