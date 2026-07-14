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Росія активізувала "сірі схеми" через дефіцит пального, - ГУР

17:02 14.07.2026 Вт
3 хв
Що вигадала країна-агресорка для подолання нестачі бензину?
aimg Олена Бджола
Фото: танкер "тіньового флоту" РФ (Getty Images)

Росія переходить до "сірих" схем переробки нафтопродуктів на тлі успішних ударів України по НПЗ та тотального дефіциту пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР викрило "сірі" схеми Росії та Індії

Українська воєнна розвідка зафіксувала реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy. 49,13% її акцій належать державній компанії РФ “Роснефть”.

Переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом через мережу “тіньового флоту” проходить саме через це підприємство, заявили у ГУР.

Як це відбувається

"20 червня з нафтобази Nayara Energy вийшов танкер російського “тіньового флоту” AGNI (IMO 9314167) із майже 67,5 тис тонн нафтопродуктів на борту. Задекларованим місцем призначення судна був сектор на захід від Суецького каналу в районі єгипетського порту Порт-Саїд", - кажуть розвідники.

Там на нього очікував інший танкер “тіньового флоту” GARNET (IMO 9577094) для того, щоб провести STS-передачу нафтопродуктів у відкритому морі. Це робиться для того, щоб замаскувати перевантаження нафтопродуктів з одного танкера на інший.

Причому AIS (автоматична ідентифікаційна система) була вимкнена. У випадку нештатної ситуації це могло призвести до екологічної катастрофи та аварій, зазначили у воєнній розвідці

Після завершення операції GARNET подав недостовірні дані про вантаж: заявив, що судно йде порожнім (у баласті).

"Станом на зараз танкер пройшов Гібралтарську протоку. Ймовірними пунктами його призначення є порт “Вітіно” у Білому морі або один з портів Балтії", - повідомили у ГУР.

Що відомо про судна AGNI та GARNET

Проєкт ГУР МО України War&Sanctions раніше ідентифікував ці кораблі як танкери “тіньового флоту” РФ.

Танкер AGNI афілійований з індійською компанією GatikShip Management, яка у 2022-2023 роках входила до числа найбільших операторів “тіньового флоту”. Вона забезпечувала експорт російської нафти та нафтопродуктів в обхід західних санкцій в інтересах ПАТ “НК “Роснефть”, кажуть у розвідці.

До речі, Gatik оперативно переоформила свій флот на пов'язані компанії, зокрема новостворені в Індії та ОАЕ. Тобто фактично започаткувавши практику “жонглювання” суднами “тіньового флоту”.

Танкер GARNET належить сейшельській фірмі ShantalNavigation Corp. Вона пов'язана з російським підсанкційним ПАТ “Совкомфлот” через низку підсанкційних компаній.

Нагадаємо, що 14 липня ВМС України знищили російський прикордонний корабель ФСБ "Ізумруд" біля Новоросійська. Судно атакував і потопив морський дрон.

Протягом 13 липня Сили безпілотних систем України уразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден.

СБС у ніч проти 10 липня уразили 13 суден російського "тіньового флоту" поблизу окупованого Криму. За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, серед них: 10 танкерів, один суховантаж, один паром і один морський буксир.

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