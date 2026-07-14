Россия активизировала "серые схемы" из-за дефицита горючего, - ГУР

ГУР разоблачило "серые" схемы России и Индии

Украинская военная разведка зафиксировала реализацию одной из таких схем через индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy. 49,13% ее акций принадлежат государственной компании РФ "Роснефть".

Переработка сырых нефтепродуктов с последующим экспортом через сеть теневого флота проходит именно через это предприятие, заявили в ГУР.

Как это происходит

"20 июня из нефтебазы Nayara Energy вышел танкер российского "теневого флота" AGNI (IMO 9314167) с почти 67,5 тыс тонн нефтепродуктов на борту. Задекларированным местом назначения судна был сектор к западу от Суэцкого канала в районе египетского порта Порт-Саид".

Там его ожидал другой танкер "теневого флота" GARNET (IMO 9577094) для того, чтобы провести STS-передачу нефтепродуктов в открытом море. Это делается для того, чтобы замаскировать перегрузку нефтепродуктов с одного танкера на другой.

При этом AIS (автоматическая идентификационная система) была выключена. В случае нештатной ситуации это могло привести к экологической катастрофе и авариям, отметили в военной разведке

После завершения сделки GARNET предоставил недостоверные данные о грузе: заявил, что судно идет пустым (в балласте).

"По состоянию на данный момент танкер прошел Гибралтарский пролив. Вероятными пунктами его назначения является порт "Витино" в Белом море или один из портов Балтии", - сообщили в ГУР.

Что известно о судах AGNI и GARNET

Проект ГУР МО Украины War&Sanctions ранее идентифицировал эти корабли как танкеры "теневого флота" РФ.

Танкер AGNI аффилирован с индийской компанией GatikShip Management, которая в 2022-2023 годах входила в число крупнейших операторов "теневого флота". Она обеспечивала экспорт российской нефти и нефтепродуктов в обход западных санкций в интересах ПАО “НК “Роснефть”, говорят в разведке.

Кстати, Gatik оперативно переоформила свой флот на связанные компании, в том числе вновь в Индии и ОАЭ. То есть фактически основав практику "жонглирования" судами "теневого флота".

Танкер GARNET принадлежит сейшельской фирме ShantalNavigation Corp. Она связана с российским подсанкционным ПАО "Совкомфлот" из-за ряда подсанкционных компаний.