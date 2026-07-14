Російський корабель "Ізумруд" пішов на дно після удару морського дрона України
Українські військові знищили російський прикордонний корабель ФСБ "Ізумруд" біля Новоросійська. Судно потопили за допомогою морського дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-морських сил ЗСУ.
Ворожий сторожовий корабель 2-го рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. Внаслідок удару російське судно потонуло.
У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.
Чим відомий "Ізумруд"
Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки.
"Ізумруд" спустили на воду у 2014 році. Судно мало довжину 62,5 м, водотоннажність до 750 тонн та було обладнане вертолітним майданчиком. Максимальна швидкість корабля сягала 27 вузлів.
Нагадаємо, у ніч проти 13 липня підрозділи СБС завдали ударів по 15 суднах російського "тіньового флоту". Крім того, під ураження потрапили енергетичні об'єкти на тимчасово окупованих територіях, а також ППО противника.
Перед цим, у ніч на 9 липня, українські Сили оборони атакували кораблі окупантів, нафтотермінал і склад боєприпасів. Тоді, зокрема, було уражено 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила контроль над ситуацією в Чорному морі. Під час його зустрічі з військовими також помітили схему із позначенням знищених кораблів Чорноморського флоту РФ.
Тим часом у Міноборони Великої Британії повідомили, що російські військові почали оснащувати підводні човни захисними клітками, намагаючись убезпечити їх від атак безпілотників.