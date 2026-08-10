Росіяни цинічно визнали удари по енергетиці Одеси та Сумщини

Окупанти цинічно визнали удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській ТЕЦ та семи електропідстанціях по Україні, опублікувавши на сайті Міноборони РФ дану інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне відомство ворога.
"Російські військові знищили газове родовище "Бугрувате" в Сумській області, яке використовується на користь ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Ще на сайті Міноборони РФ йшлося про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ та семи електропідстанцій.
Росіяни пояснили свої дії "відповіддю на атаки на мирне наслелення РФ".
Окупанти також додали, що б'ють в Україні по центрах прийняття рішень ЗСУ та командних пунктах, а також підприємствах, які використовує українська армія.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня РФ атакувала Одещину, пошкодивши енергетичні об'єкти. Пошкодження виявилися серйозними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу.
Серед пошкоджених об'єктів - Одеська ТЕЦ. Після атаки частина Одеси залишилася без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту тимчасово призупинили.
Окрім Одещини, РФ завдала ракетного удару по Харкову 9 серпня. Була вражена багатоповерхівка, загинули двоє людей, багато постраждали.