Росіяни цинічно визнали удари по енергетиці Одеси та Сумщини

"Російські військові знищили газове родовище "Бугрувате" в Сумській області, яке використовується на користь ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Ще на сайті Міноборони РФ йшлося про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ та семи електропідстанцій.

Росіяни пояснили свої дії "відповіддю на атаки на мирне наслелення РФ".

Окупанти також додали, що б'ють в Україні по центрах прийняття рішень ЗСУ та командних пунктах, а також підприємствах, які використовує українська армія.