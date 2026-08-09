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В Одесі серйозно пошкоджена енергетика після атаки РФ: світло повернуть не швидко

10:48 09.08.2026 Нд
1 хв
Наслідки нічної атаки виявилися серйознішими, ніж очікувалося
aimg Марія Науменко
В Одесі серйозно пошкоджена енергетика після атаки РФ: світло повернуть не швидко Фото: в Одесі після атаки РФ пошкоджена енергетика (Getty Images)
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У ніч на 9 серпня РФ атакувала Одещину, пошкодивши енергетичні об'єкти. Пошкодження виявилися серйозними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В енергетичній компанії зазначили, що російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Внаслідок обстрілу були пошкоджені енергетичні об'єкти.

Без електропостачання залишилася частина родин Одеського району, зокрема у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Також без світла опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

У ДТЕК наголосили, що пошкодження є серйозними, тому ремонт потребуватиме часу.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - підсумовується в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.

Після атаки частина Одеси залишилася без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту тимчасово призупинили.

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