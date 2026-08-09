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Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ, електротранспорт не працює

09:34 09.08.2026 Нд
2 хв
Чи відомо, коли відновлять електропостачання, і як курсує транспорт?
aimg Тетяна Степанова
Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ, електротранспорт не працює Фото: частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Після нічної масованої атаки Росії 9 серпня у частині Одеси зникла електроенергія. Рух електротранспорту тимчасово призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та пресслужбу Одеської міської ради.

У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в мережі без електропостачання залишилися Одеський, Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Також тимчасово відсутнє водопостачання для всіх споживачів, окрім ж/м "Пересип", "Слобідка", "Застава" та колишнього ж/м "Ленселище".

Також через нічну атаку Росії рух електротранспорту в Одесі тимчасово призупинено.

У міськраді опублкували перелікї міських маршрутних автобусів, які дублюють роботу електротранспорту.

Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ, електротранспорт не працює

Фото: t.me/odesacityofficial

Зокрема, на трамвайному маршруті №20 "Херсонський сквер - Хаджибейський лиман" курсує автобус.

На тролейбусному маршруті №8 "Залізничний вокзал - Суперфосфатний завод" буде організовано роботу двох соціальних автобусів.

Нічна атака на Одесу

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М"/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря).

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ДТЕК Одеса Війна в Україні Відключеня світла
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