РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди
РФ у неділю, зранку 9 серпня, вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Багато постраждалих, двоє осіб загинули, повідомлялось про людей під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
За словами мера, був зафіксований ворожий удар по Салтівському району.
"Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок - зруйновано 7-10 поверхи. Є інформація про постраждалих - їхня кількість та стан уточнюються", - написав Терехов, а пізніше назвав кількість поранених, яких виялось 13 осіб.
Через деякий час харківський голова написав про повторний удар окупантів,
"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках", - повідомив Терехов.
Стало відомо, що в будинку заблоковані люди, на місці розгорнули рятувальну операцію.
Голова обласної ОВА Олег Синєгубов своєю чергою написав наступне:
"Зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, зруйновано перекриття між 7-10 поверхами. Двоє людей загинули. Постраждали 12 людей, усім надається медична допомога. Також окупанти вдарили по офісній будівлі неподалік. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу", - повідомив він.
Нещодавні атаки на Харків
Нагадаємо, росіяни 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами "Бандероль". Внаслідок ударів були постраждалі.
Тоді як 2 серпня окупанти атакували дронами передмістя Харкова. Безпілотник влучив у поштовий термінал.
Днем раніше внаслідок російського удару у Харкові спалахнув книжковий склад видавничої корпорації "Ранок", який був також дистрибуційним центром мережі "Книголенд". У вогні опинилися мільйони книжок.