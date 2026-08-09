ua en ru
Нд, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди

08:17 09.08.2026 Нд
2 хв
Дві людини загинули, кількість жертв може зрости
aimg Юлія Маловічко
РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди Ілюстративне фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків обстрліу (ДСНС України)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

РФ у неділю, зранку 9 серпня, вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Багато постраждалих, двоє осіб загинули, повідомлялось про людей під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

За словами мера, був зафіксований ворожий удар по Салтівському району.

"Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок - зруйновано 7-10 поверхи. Є інформація про постраждалих - їхня кількість та стан уточнюються", - написав Терехов, а пізніше назвав кількість поранених, яких виялось 13 осіб.

Через деякий час харківський голова написав про повторний удар окупантів,

"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках", - повідомив Терехов.

Стало відомо, що в будинку заблоковані люди, на місці розгорнули рятувальну операцію.

Голова обласної ОВА Олег Синєгубов своєю чергою написав наступне:

"Зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, зруйновано перекриття між 7-10 поверхами. Двоє людей загинули. Постраждали 12 людей, усім надається медична допомога. Також окупанти вдарили по офісній будівлі неподалік. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу", - повідомив він.

Нещодавні атаки на Харків

Нагадаємо, росіяни 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами "Бандероль". Внаслідок ударів були постраждалі.

Тоді як 2 серпня окупанти атакували дронами передмістя Харкова. Безпілотник влучив у поштовий термінал.

Днем раніше внаслідок російського удару у Харкові спалахнув книжковий склад видавничої корпорації "Ранок", який був також дистрибуційним центром мережі "Книголенд". У вогні опинилися мільйони книжок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди
РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом