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Россияне цинично признали удары по энергетике Одессы и Сумщины

00:08 10.08.2026 Пн
1 мин
Они пояснили это ответом на удары по мирному населению РФ
aimg Юлия Маловичко
Фото: русский военный (Getty Images)

Оккупанты цинично признали удары по газовому месторождению на Сумщине, Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях по Украине, опубликовав на сайте Минобороны РФ данную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное ведомство врага.

"Российские военные уничтожили газовое месторождение "Бугроватое" в Сумской области, которое используется в пользу ВСУ", - говорится в сообщении.

Еще на сайте Минобороны РФ речь шла о ракетных обстрелах Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях.

Россияне объяснили свои действия "ответом на атаки на мирное наследование РФ".

Оккупанты также добавили, что бьют в Украине по центрам принятия решений ВСУ и командным пунктам, а также предприятиям, которые использует украинская армия.

Удары РФ 9 августа

Напомним, в ночь на 9 августа РФ атаковала Одесщину, повредив энергетические объекты. Повреждения оказались серьезными, поэтому восстановление электроснабжения потребует времени.

Среди поврежденных объектов – Одесская ТЭЦ. После атаки часть Одессы осталась без электро- и водоснабжения, а движение электротранспорта временно приостановили.

Кроме Одесщины, РФ нанесла ракетный удар по Харькову 9 августа. Была поражена многоэтажка, погибли два человека, многие пострадали.

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