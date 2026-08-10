Россияне цинично признали удары по энергетике Одессы и Сумщины

"Российские военные уничтожили газовое месторождение "Бугроватое" в Сумской области, которое используется в пользу ВСУ", - говорится в сообщении.

Еще на сайте Минобороны РФ речь шла о ракетных обстрелах Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях.

Россияне объяснили свои действия "ответом на атаки на мирное наследование РФ".

Оккупанты также добавили, что бьют в Украине по центрам принятия решений ВСУ и командным пунктам, а также предприятиям, которые использует украинская армия.