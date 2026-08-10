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Росіяни цинічно визнали удари по енергетиці Одеси та Сумщини

00:08 10.08.2026 Пн
1 хв
Вони пояснили це відповіддю на удари по мирному населенню РФ
aimg Юлія Маловічко
Росіяни цинічно визнали удари по енергетиці Одеси та Сумщини Фото: росвійськовий (Getty Images)
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Окупанти цинічно визнали удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській ТЕЦ та семи електропідстанціях по Україні, опублікувавши на сайті Міноборони РФ дану інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне відомство ворога.

"Російські військові знищили газове родовище "Бугрувате" в Сумській області, яке використовується на користь ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Ще на сайті Міноборони РФ йшлося про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ та семи електропідстанцій.

Росіяни пояснили свої дії "відповіддю на атаки на мирне наслелення РФ".

Окупанти також додали, що б'ють в Україні по центрах прийняття рішень ЗСУ та командних пунктах, а також підприємствах, які використовує українська армія.

Удари РФ 9 серпня

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня РФ атакувала Одещину, пошкодивши енергетичні об'єкти. Пошкодження виявилися серйозними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Серед пошкоджених об'єктів - Одеська ТЕЦ. Після атаки частина Одеси залишилася без електро- та водопостачання, а рух електротранспорту тимчасово призупинили.

Окрім Одещини, РФ завдала ракетного удару по Харкову 9 серпня. Була вражена багатоповерхівка, загинули двоє людей, багато постраждали.

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