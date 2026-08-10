Росіяни цинічно визнали удари по енергетиці Одеси та Сумщини

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Окупанти цинічно визнали удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській ТЕЦ та семи електропідстанціях по Україні, опублікувавши на сайті Міноборони РФ дану інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне відомство ворога.

"Російські військові знищили газове родовище "Бугрувате" в Сумській області, яке використовується на користь ЗСУ", - йдеться у повідомленні. Ще на сайті Міноборони РФ йшлося про ракетний обстріл Одеської ТЕЦ та семи електропідстанцій. Росіяни пояснили свої дії "відповіддю на атаки на мирне наслелення РФ". Окупанти також додали, що б'ють в Україні по центрах прийняття рішень ЗСУ та командних пунктах, а також підприємствах, які використовує українська армія.