Россияне цинично признали удары по энергетике Одессы и Сумщины

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Оккупанты цинично признали удары по газовому месторождению на Сумщине, Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях по Украине, опубликовав на сайте Минобороны РФ данную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное ведомство врага.

"Российские военные уничтожили газовое месторождение "Бугроватое" в Сумской области, которое используется в пользу ВСУ", - говорится в сообщении. Еще на сайте Минобороны РФ речь шла о ракетных обстрелах Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях. Россияне объяснили свои действия "ответом на атаки на мирное наследование РФ". Оккупанты также добавили, что бьют в Украине по центрам принятия решений ВСУ и командным пунктам, а также предприятиям, которые использует украинская армия.