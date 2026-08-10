Россияне цинично признали удары по энергетике Одессы и Сумщины
Оккупанты цинично признали удары по газовому месторождению на Сумщине, Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях по Украине, опубликовав на сайте Минобороны РФ данную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное ведомство врага.
"Российские военные уничтожили газовое месторождение "Бугроватое" в Сумской области, которое используется в пользу ВСУ", - говорится в сообщении.
Еще на сайте Минобороны РФ речь шла о ракетных обстрелах Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциях.
Россияне объяснили свои действия "ответом на атаки на мирное наследование РФ".
Оккупанты также добавили, что бьют в Украине по центрам принятия решений ВСУ и командным пунктам, а также предприятиям, которые использует украинская армия.
Удары РФ 9 августа
Напомним, в ночь на 9 августа РФ атаковала Одесщину, повредив энергетические объекты. Повреждения оказались серьезными, поэтому восстановление электроснабжения потребует времени.
Среди поврежденных объектов – Одесская ТЭЦ. После атаки часть Одессы осталась без электро- и водоснабжения, а движение электротранспорта временно приостановили.
Кроме Одесщины, РФ нанесла ракетный удар по Харькову 9 августа. Была поражена многоэтажка, погибли два человека, многие пострадали.