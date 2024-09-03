Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ

Хто та які посади отримає у Кабміні

Замість міністра з питань стратегічних галузей Олександра Камишіна буде призначений один з його заступників, найпевніше, Сергій Боєв. На цю посаду також розглядають нинішнього керівника “Укроборонпрома” Германа Сметаніна.

Головою МЗС замість Дмитра Кулеби буде призначено його заступника Андрія Сибігу.

Посаду міністра юстиції замість Дениса Малюськи займе Ольга Стефанішина, при цьому вона збереже за собою і пост віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

На місце міністра екології Руслана Стрільця буде призначено чинну заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.

Вакантне крісло голови Міністерства аграрної політики займе голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

В.о. голови Мінспорту Матвій Бідний буде призначений повноцінним керівником міністерства.

На пост міністра культури на інформаційної політики буде призначено заступника голови Офісу президента Миколу Точицького.

Також буде звільнено віце-прем'єрку та міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, з кандидатом на заміну поки визначаються. Очікується, що це міністерство буде переформатоване у "міністерство єдності" чи "міністерство з питань діаспори", остаточну концепцію ще фіналізують.

Немає визначеності з тим, хто займе посади голови Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також чи будуть ці два міністерства існувати окремо, чи будуть об'єднані, як раніше. Пріоритетним варіантом станом на зараз є призначення на посаду голови Мінрегіону заступника голови ОП Олексія Кулеби.

В будь-якому разі, за словами джерел, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на осяжну перспективу збереже свою посаду.