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Кадрове питання. У Кабміні буде два нових міністри, а Чернишов піде з "Нафтогазу"

Понеділок 03 червня 2024 14:43
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Кадрове питання. У Кабміні буде два нових міністри, а Чернишов піде з "Нафтогазу" Фото: у Кабміні очікуються кадрові зміни (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Цього тижня в Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Про це РБК-Україна розповіли кілька джерел у різних структурах влади.

Зокрема, пост глави новоствореного Міністерства регіональної політики може обійняти заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Своєю чергою на його місце можуть призначити нинішнього голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту. Цілком можливо, що на додаток до міністерського портфеля, Кулеба отримає і статус віце-прем'єра.

На посаду голови Міністерства інфраструктури співрозмовники РБК-Україна називають фаворитом голову правління "Нафтогазу України" Олексія Чернишова, який, очевидно, також стане віце-прем'єром.

Зазначимо, що співрозмовники РБК-Україна раніше говорили про те, що на посаду глави Мінінфраструктури може бути переведений керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, але від цього варіанта згодом відмовилися.

Ряд джерел РБК-Україна зазначає, що заповнити вакансії в Кабміні, зокрема посаду віце-прем'єра з відновлення, було б логічно до проведення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні. Не виключено, що призначення можуть відбутися 4-6 червня.

Втім, остаточне рішення з усіх кадрових питань буде ухвалено сьогодні ввечері на нараді керівництва парламенту, "Слуги народу" та президента.

Передісторія

Нагадаємо, що 9 травня 2024 року Верховна Рада 272 голосами "за" звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Офіційно, як заявив сам Кубраков, причин його відставки йому не назвав ні президент, ні прем'єр-міністр. Співрозмовники РБК-Україна вказували на різні причини. Серед яких він нібито надто мало часу приділяв темі регіональної політики, і парламентарям не подобалася його тісна співпраця з Національним антикорупційним бюро.

Зазначимо, що цій відставці передувала новина про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури хочуть поділити на два: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики відповідно. І на вакантні місця, як розповідали джерела, Кубракова не призначатимуть.

Слід додати, що кадрові зміни торкнулися ще одного відомства. Як ми раніше повідомляли, того ж дня парламент звільнив із посади міністра агрополітики України Миколу Сольського. Він є фігурантом справи про незаконне заволодіння землями.

Зазначимо, ще у квітні РБК-Україна писало у своєму матеріалі, що в Кабміні очікується низка кадрових змін. Про це читайте тут: "Як влада змінювала закон про мобілізацію і когось ще вирішив звільнити Зеленський".

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Нафтогаз України МІУ Дмитро Кулеба Олексій Чернишов
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