Кадрове питання. У Кабміні буде два нових міністри, а Чернишов піде з "Нафтогазу"

Цього тижня в Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

Про це РБК-Україна розповіли кілька джерел у різних структурах влади.

Зокрема, пост глави новоствореного Міністерства регіональної політики може обійняти заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Своєю чергою на його місце можуть призначити нинішнього голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту. Цілком можливо, що на додаток до міністерського портфеля, Кулеба отримає і статус віце-прем'єра.

На посаду голови Міністерства інфраструктури співрозмовники РБК-Україна називають фаворитом голову правління "Нафтогазу України" Олексія Чернишова, який, очевидно, також стане віце-прем'єром.

Зазначимо, що співрозмовники РБК-Україна раніше говорили про те, що на посаду глави Мінінфраструктури може бути переведений керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, але від цього варіанта згодом відмовилися.

Ряд джерел РБК-Україна зазначає, що заповнити вакансії в Кабміні, зокрема посаду віце-прем'єра з відновлення, було б логічно до проведення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні. Не виключено, що призначення можуть відбутися 4-6 червня.

Втім, остаточне рішення з усіх кадрових питань буде ухвалено сьогодні ввечері на нараді керівництва парламенту, "Слуги народу" та президента.