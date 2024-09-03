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Директора НАБУ звільнив свого першого заступника Углаву

Вівторок 03 вересня 2024 12:54
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Директора НАБУ звільнив свого першого заступника Углаву Фото: Гізо Углава (parlament.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ухвалив рішення щодо звільнення свого першого заступника через вчинення ним дисциплінарного проступку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАБУ.

Згідно з даними джерела РБК-Україна, директор НАБУ звільнив свого першого заступника Гізо Углаву.

Як й відзначалось вище, проти Углави було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення через вчинення дисциплінарного проступку:

  • порушення Присяги державного службовця;
  • порушення правил етичної поведінки державних службовців;
  • порушення Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ.

Службове розслідування, а також Дисциплінарна комісія НАБУ встановили, що Углаву вчинив дії, а також висловлювання негативного характеру в сторону працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

"Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись у своїй роботі працівники та вище керівництво НАБУ", - додає НАБУ.

"Зливи" з НАБУ

У червні цього року, після низки скандалів, пов’язаних із витоками інформації, НАБУ розпочало декілька службових розслідувань. Обставини розслідувань стосуються можливого зловживання службовим становищем і тиску на викривачів інформації.

Справи розглядають щодо співробітників, які нібито були причетні до "зливів" інформації з Бюро. Першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву підозрюють у тиску на викривачів.

Водночас НАБУ не ініціювало розслідування самих витоків інформації.

Зазначимо, що Углава самостійно ініціював перевірку на поліграфі з метою довести свою непричетність до "зливів", і результати підтвердили його невинність.

Більш детально про "зливи" з НАБУ можна дізнатися з матеріалу РБК-Україна.

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