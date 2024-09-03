Рокировки в Кабмине: как изменится состав министров уже на этой неделе. Список фамилий

Кто и какие должности получит в Кабмине

Вместо министра по вопросам стратегических отраслей Александра Камышина будет назначен один из его заместителей, скорее всего, Сергей Боев. На эту должность также рассматривают нынешнего руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина.

Главой МИД вместо Дмитрия Кулебы будет назначен его заместитель Андрей Сибига.

Пост министра юстиции вместо Дениса Малюськи займет Ольга Стефанишина, при этом она сохранит за собой и пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

На место министра экологии Руслана Стрельца будет назначена действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук .

Вакантное кресло главы Министерства аграрной политики займет глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

И.о. главы Минспорта Матвей Бедный будет назначен полноценным руководителем министерства.

На пост министра культуры на информационной политике будет назначен заместитель главы Офиса президента Николай Точицкий.

Также будет уволена вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, с кандидатом на замену пока определяются. Ожидается, что это министерство будет переформатировано в "министерство единства" или "министерство по диаспоре", окончательную концепцию еще финализуют.

Нет определенности с тем, кто займет должности главы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также будут ли эти два министерства существовать отдельно или будут объединены, как раньше. Приоритетным вариантом сейчас является назначение на должность главы Минрегиона заместителя председателя ОП Алексея Кулебы.

В любом случае, по словам источников, премьер-министр Денис Шмигаль на обозримую перспективу сохранит свой пост.