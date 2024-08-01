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Зеленський після наради зі Шмигалем: готуються кадрові рішення на урядовому рівні

Україна, Четвер 01 серпня 2024 20:05
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Зеленський після наради зі Шмигалем: готуються кадрові рішення на урядовому рівні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових кадрових рішень на урядовому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Як розповів президент, сьогодні він провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо відновлення України. Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь та в Рівне і проведених нарад.

"Це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань. На урядовому рівні готуються кадрові рішення", - зазначив Зеленський.

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, у червні джерела РБК-Україна повідомляли, що в Кабінеті міністрів може пройти низка призначень, зокрема на посади міністрів інфраструктури та регіональної політики.

До того ж ми повідомляли, що так зване "перезавантаження Кабміну" передбачає, зокрема, і зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо таке рішення буде ухвалено, то главу уряду можуть змінити до початку осені.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість кадрових змін в уряді, заявив, що "проговорює з деякими міністрами ті чи інші зміни". При цьому глава держави ухилився від відповіді на те, чи очікувати найближчим часом на відставку прем'єра Дениса Шмигаля.

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