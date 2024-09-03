Скандал в "Укренерго". Іноземці в наглядовій раді вважають звільнення Кудрицького "політичним"

Два незалежні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреасен виступили з заявою через звільнення глави правління Володимира Кудрицького. Вони вважають таке рішення політично вмотивованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх заяву, опубліковану в Telegram-каналі "Укренерго".

Вони зокрема нагадали, що вчора наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови правління Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

"Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін", - підтверджується в повідомлені.

Сьогодні ж Доббені та Андреасен подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.

"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", - вважають вони.

За їх словами, НЕК "Укренерго" успішно виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення, а темпи відновлення високовольтної мережі після безпрецедентних ракетних і дронових атак "дозволяють компанії в повній мірі виконувати функцію оператора енергосистеми".

Що відомо про членів наглядової ради "Укренерго"

У наглядовій раді "Укренерго" наразі налічується шість членів: незалежні - Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковський та представники держави - Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.

Екс-президенти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E Доббені та Андреасен прийшли до наглядової ради в грудні 2021 року, коли колектив "Укренерго" готував енергосистему України до від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі, до інтеграції з європейською мережею, а компанію до членства в ENTSO-E. Їх завдання як членів НР полягало в тому, щоб допомогти компанії успішно пройти цей шлях та гарантувати політичну та бізнесову незалежність системного оператора.

Обидва іноземні представники заявили, що нібито з перших днів нашої роботи в наглядовій раді "відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви".

"І сьогодні в умовах, коли корпоративне управління компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді "Укренерго". Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E", - додали вони.

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