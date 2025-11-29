Роботу ППО і перехоплювачів під час нічної атаки ускладнював туман, - ЦПД

"Важка ніч. Величезна кількість дронів та ракет ворога, основний удар - Київщина та Київ. Роботу ППО і перехоплювачів ускладнював туман. Знову купа влучань по цивільних будинках, є загиблі люди", - повідомив Коваленко.

Він наголосив, що Росія використовує терор у спробах продавити вигідні для них умови в дипломатії - це незмінна тактика з 2014 року.

"Війна триває, на жаль. Росія не змінює стратегію терору цивільних", - зазначив керівник ЦПД.

Водночас, за словами Коваленка, Сили оборони України цієї ночі також працювали по території Росії, її енергетиці та інфраструктурі.

Зокрема, морськими дронами вдалося знищити один з трьох нафтоналивних причалів Каспійського трубопровідного консорціуму в районі Новоросійська.