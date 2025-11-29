Работу ПВО и перехватчиков во время ночной атаки осложнял туман, - ЦПД

"Тяжелая ночь. Огромное количество дронов и ракет врага, основной удар - Киевщина и Киев. Работу ПВО и перехватчиков усложнял туман. Опять куча попаданий по гражданским домам, есть погибшие люди", - сообщил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия использует террор в попытках продавить выгодные для них условия в дипломатии - это неизменная тактика с 2014 года.

"Война продолжается, к сожалению. Россия не меняет стратегию террора гражданских", - отметил руководитель ЦПИ.

В то же время, по словам Коваленко, Силы обороны Украины этой ночью также работали по территории России, ее энергетике и инфраструктуре.

В частности, морскими дронами удалось уничтожить один из трех нефтеналивных причалов Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска.