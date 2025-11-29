Работу ПВО и перехватчиков во время ночной атаки осложнял туман, - ЦПД

Во время массированной атаки России по Украине в ночь на 29 ноября силам противовоздушной обороны не удалось сбить все вражеские цели. Работу ПВО и перехватчиков затруднял туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
"Тяжелая ночь. Огромное количество дронов и ракет врага, основной удар - Киевщина и Киев. Работу ПВО и перехватчиков усложнял туман. Опять куча попаданий по гражданским домам, есть погибшие люди", - сообщил Коваленко.
Он подчеркнул, что Россия использует террор в попытках продавить выгодные для них условия в дипломатии - это неизменная тактика с 2014 года.
"Война продолжается, к сожалению. Россия не меняет стратегию террора гражданских", - отметил руководитель ЦПИ.
В то же время, по словам Коваленко, Силы обороны Украины этой ночью также работали по территории России, ее энергетике и инфраструктуре.
В частности, морскими дронами удалось уничтожить один из трех нефтеналивных причалов Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска.
Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить 558 беспилотников и 19 ракет.
Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.
В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.
Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.
Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.
Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.