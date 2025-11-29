ua en ru
Роботу ППО і перехоплювачів під час нічної атаки ускладнював туман, - ЦПД

Субота 29 листопада 2025 12:19
UA EN RU
Роботу ППО і перехоплювачів під час нічної атаки ускладнював туман, - ЦПД Фото: роботу ППО і перехоплювачів під час нічної атаки ускладнював туман (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час масованої атаки Росії по Україні в ніч на 29 листопада силам протиповітряної оборони не вдалося збити всі ворожі цілі. Роботу ППО і перехоплювачів ускладнював туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Важка ніч. Величезна кількість дронів та ракет ворога, основний удар - Київщина та Київ. Роботу ППО і перехоплювачів ускладнював туман. Знову купа влучань по цивільних будинках, є загиблі люди", - повідомив Коваленко.

Він наголосив, що Росія використовує терор у спробах продавити вигідні для них умови в дипломатії - це незмінна тактика з 2014 року.

"Війна триває, на жаль. Росія не змінює стратегію терору цивільних", - зазначив керівник ЦПД.

Водночас, за словами Коваленка, Сили оборони України цієї ночі також працювали по території Росії, її енергетиці та інфраструктурі.

Зокрема, морськими дронами вдалося знищити один з трьох нафтоналивних причалів Каспійського трубопровідного консорціуму в районі Новоросійська.

Масована атака по Україні 29 листопада

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити 558 безпілотників та 19 ракет.

Найбільше внаслідок обстрілу постраждали Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

У деяких районах столиці після атаки РФ фіксуються перебої зі світлом, а місто Фастів Київської області - повністю знеструмлене.

Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Детальніше про наслідки масованого удару по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

