Работу ПВО и перехватчиков во время ночной атаки осложнял туман, - ЦПД

Суббота 29 ноября 2025 12:19
Фото: работу ПВО и перехватчиков во время ночной атаки затруднял туман (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время массированной атаки России по Украине в ночь на 29 ноября силам противовоздушной обороны не удалось сбить все вражеские цели. Работу ПВО и перехватчиков затруднял туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Тяжелая ночь. Огромное количество дронов и ракет врага, основной удар - Киевщина и Киев. Работу ПВО и перехватчиков усложнял туман. Опять куча попаданий по гражданским домам, есть погибшие люди", - сообщил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия использует террор в попытках продавить выгодные для них условия в дипломатии - это неизменная тактика с 2014 года.

"Война продолжается, к сожалению. Россия не меняет стратегию террора гражданских", - отметил руководитель ЦПИ.

В то же время, по словам Коваленко, Силы обороны Украины этой ночью также работали по территории России, ее энергетике и инфраструктуре.

В частности, морскими дронами удалось уничтожить один из трех нефтеналивных причалов Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска.

Массированная атака по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить 558 беспилотников и 19 ракет.

Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

